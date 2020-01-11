Українські хокеїсти з перемог стартували на Юнацькій Олімпіаді в Лозанні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Вперше в історії проведення зимових Юнацьких Олімпійських ігор в рамках цих престижних змагань в Лозанні-2020 відбулися матчі з хокею 3х3. Про це інформує НОК України, передає УНН.
В програмі Ігор-2020 розігруються два комплекти нагород - серед юнаків та дівчат. Команди складені з гравців із різних країн.
Учасниками історичного дебюту стали й юні українські хокеїсти: Денис Пасько, Володимир Трошкін та Поліна Любинець стали гравцями команд "Red", "Green" та "Orange" відповідно.
Свої виступи в Лозанні-2020 Трошкін та Любинець із своїми командами розпочали з перемог ("Yellow" – "Green" 5:10, "Red" – "Orange" 4:6), а "Red" Дениса Пасько поступилася колегам із команди "Orange" – 6:8.
"Прикро, що наша команда програла. Більшу частину гри ми вели у рахунку. В цілому, турнір 3х3 дуже цікавий. В ньому нічого не можна передбачити: усі гравці різні з різним рівнем підготовки та веденням гри", - сказав Пасько.
Зауважимо, що сьогодні, 11 січня, юні хокеїсти із своїми командами проведуть ще по дві гри.