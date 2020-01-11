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Украинские хоккеисты с побед стартовали на Юношеской Олимпиаде в Лозанне

Украинские хоккеисты с побед стартовали на Юношеской Олимпиаде в Лозанне

Киев  •  УНН

 • 19699 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Впервые в истории проведения зимних Юношеских Олимпийских игр в рамках этих престижных соревнований в Лозанне 2020 состоялись матчи по хоккею 3х3. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

В программе Игр-2020 разыгрываются два комплекта наград - среди юношей и девушек. Команды составлены из игроков из разных стран.

Участниками исторического дебюта стали и юные украинские хоккеисты Денис Пасько, Владимир Трошкин и Полина Любинец стали игроками команд "Red", "Green" и "Orange" соответственно.

Свои выступления в Лозанне 2020 Трошкин и Любинец со своими командами начали с побед ("Yellow" - "Green" 5:10, "Red" - "Orange" 4: 6), а "Red" Дениса Пасько уступила коллегам из команды "Orange"- 6:8.

"Жаль, что наша команда проиграла. Большую часть игры мы вели в счете. В целом, турнир 3х3 очень интересен. В нем ничего нельзя предсказать: все игроки разные с разным уровнем подготовки и ведением игры", - сказал Пасько.

Заметим, что сегодня, 11 января, юные хоккеисты со своими командами проведут еще по две игры.

Украинские Национальные Новости

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