Украинские хоккеисты с побед стартовали на Юношеской Олимпиаде в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Впервые в истории проведения зимних Юношеских Олимпийских игр в рамках этих престижных соревнований в Лозанне 2020 состоялись матчи по хоккею 3х3. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
В программе Игр-2020 разыгрываются два комплекта наград - среди юношей и девушек. Команды составлены из игроков из разных стран.
Участниками исторического дебюта стали и юные украинские хоккеисты Денис Пасько, Владимир Трошкин и Полина Любинец стали игроками команд "Red", "Green" и "Orange" соответственно.
Свои выступления в Лозанне 2020 Трошкин и Любинец со своими командами начали с побед ("Yellow" - "Green" 5:10, "Red" - "Orange" 4: 6), а "Red" Дениса Пасько уступила коллегам из команды "Orange"- 6:8.
"Жаль, что наша команда проиграла. Большую часть игры мы вели в счете. В целом, турнир 3х3 очень интересен. В нем ничего нельзя предсказать: все игроки разные с разным уровнем подготовки и ведением игры", - сказал Пасько.
Заметим, что сегодня, 11 января, юные хоккеисты со своими командами проведут еще по две игры.