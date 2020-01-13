Украинские фигуристы установили три персональные рекорды на Юношеской Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Фигуристы Анна Чернявская и Олег Муратов, которые на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне представляют Украину в соревнованиях танцевальных пар, заняли высокое 7 место, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Подопечные Галины Чуриловой, кроме того драгоценного опыта могут похвастаться еще и личными рекордами в ритмическом (52,24 балла) и произвольном танце (79,37), а также по сумме двух дней - 131,61.
"Мы приятно удивлены великолепной поддержкой в соцсетях и поражены поддержкой, которая царила здесь в Лозанне на трибунах. Все хорошо для нас сложилось, поэтому, мы полностью удовлетворены прокатами в Лозанне. Тем более, что это наш лучший результат", - рассказали спортсмены.
Отметим, что соревнования для фигуристов на III зимних ЮОИ еще не завершились. Вечером состоится жеребьевка среди всех спортсменов для участия в смешанном турнире, который состоится 15 января.
Напомним, украинские хоккеисты с побед стартовали на Юношеской Олимпиаде в Лозанне.