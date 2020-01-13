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Украинские фигуристы установили три персональные рекорды на Юношеской Олимпиаде

Украинские фигуристы установили три персональные рекорды на Юношеской Олимпиаде

Киев  •  УНН

 • 19224 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Фигуристы Анна Чернявская и Олег Муратов, которые на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне представляют Украину в соревнованиях танцевальных пар, заняли высокое 7 место, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Подопечные Галины Чуриловой, кроме того драгоценного опыта могут похвастаться еще и личными рекордами в ритмическом (52,24 балла) и произвольном танце (79,37), а также по сумме двух дней - 131,61.

"Мы приятно удивлены великолепной поддержкой в соцсетях и поражены поддержкой, которая царила здесь в Лозанне на трибунах. Все хорошо для нас сложилось, поэтому, мы полностью удовлетворены прокатами в Лозанне. Тем более, что это наш лучший результат", - рассказали спортсмены.

Отметим, что соревнования для фигуристов на III зимних ЮОИ еще не завершились. Вечером состоится жеребьевка среди всех спортсменов для участия в смешанном турнире, который состоится 15 января.

Напомним, украинские хоккеисты с побед стартовали на Юношеской Олимпиаде в Лозанне.

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