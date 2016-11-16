Українські АЕС за добу виробили 255,89 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Минулої доби, 15 листопада, станціями вироблено 255,89 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 16 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 57-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 58-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 22-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 39-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 000 МВт, РАЕС — 1 865 МВт, ЮУАЕС — 2 755 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.