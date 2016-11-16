Украинские АЭС за сутки произвели 255,89 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 15 ноября, станции выработали 255,89 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 16 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 57-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 58-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 22-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 39-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 865 МВт, ЮУАЭС - 2 755 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.