Українська компанія-виробник показала наземний безпілотник «ГНОМ»
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українська компанія-виробник Temerland military solutions презентувала свою роботизовану платформу «ГНОМ» на виставці технологій безпеки Security 2.0 в Києві. Про це повідомили в Армії дронів, передає УНН.
Деталі
Платформа призначена для розвідки, доставлення боєприпасів та збільшення дальності радіозв’язку.
Також «ГНОМ» може транспортувати поранених за допомогою спеціального транспортного візка.
Завдяки невеликим габаритам і майже беззвучному переміщенню, «ГНОМ» може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери.
Система зв’язку і запас енергії дають змогу розвідувати й вести спостереження на відстані до 5 км.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці створили рацію, яку не глушать РЕБ ворога