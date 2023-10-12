Українська компанія-виробник показала наземний безпілотник «ГНОМ»

Деталі

Платформа призначена для розвідки, доставлення боєприпасів та збільшення дальності радіозв’язку.

Також «ГНОМ» може транспортувати поранених за допомогою спеціального транспортного візка.

Завдяки невеликим габаритам і майже беззвучному переміщенню, «ГНОМ» може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери.

Система зв’язку і запас енергії дають змогу розвідувати й вести спостереження на відстані до 5 км.

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