Украинская компания-производитель показала наземный беспилотник "ГНОМ"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинская компания-производитель Temerland military solutions презентовала свою роботизированную платформу «ГНОМ» на выставке технологий безопасности Security 2.0 в Киеве. Об этом сообщили в Армии дронов, передает УНН.
Детали
Платформа предназначена для разведки, доставки боеприпасов и увеличения дальности радиосвязи.
Также «ГНОМ» может транспортировать раненых с помощью специальной транспортной тележки.
Благодаря небольшим габаритам и почти беззвучному перемещению, «ГНОМ» может вести скрытое наблюдение с помощью круговой обзорной камеры.
Система связи и запас энергии позволяют разведывать и вести наблюдение на расстоянии до 5 км.
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