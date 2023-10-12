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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская компания-производитель показала наземный беспилотник "ГНОМ"

Украинская компания-производитель показала наземный беспилотник "ГНОМ"

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинская компания-производитель Temerland military solutions презентовала свою роботизированную платформу «ГНОМ» на выставке технологий безопасности Security 2.0 в Киеве. Об этом сообщили в Армии дронов, передает УНН.

Детали

Платформа предназначена для разведки, доставки боеприпасов и увеличения дальности радиосвязи.

Также «ГНОМ» может транспортировать раненых с помощью специальной транспортной тележки.

Благодаря небольшим габаритам и почти беззвучному перемещению, «ГНОМ» может вести скрытое наблюдение с помощью круговой обзорной камеры.

Система связи и запас энергии позволяют разведывать и вести наблюдение на расстоянии до 5 км.

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