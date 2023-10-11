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Українці створили рацію, яку не глушать РЕБ ворога

Українці створили рацію, яку не глушать РЕБ ворога

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українці створили рацію Himera, яку не глушать російські засоби радіоелектронної боротьби. Про це у телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

«Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera», — зазначив Федоров.

Деталі

За його словами, це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБ. Ворог не може заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до чотирьох днів.

Рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

«Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту. Далі — ще більше технологій та інновацій, які рятуватимуть життя наших військових», — наголосив Федоров.

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