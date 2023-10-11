Украинцы создали рацию, которуб не глушат РЕБ врага

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Киев • УНН

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Киев. 11 октября. УНН. Украинцы создали рацию Himera, которую не глушат российские средства радиоэлектронной борьбы. Об этом в телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

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«Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия силам обороны. Чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera», — отметил Федоров.

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По его словам, это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБ. Враг не может заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до четырех дней.

Рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.

Управлять системой радиостанций можно просто через приложение в телефоне.

«Убежден, что вскоре на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-Tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта. Далее — еще больше технологий и инноваций, которые будут спасать жизни наших военных», — подчеркнул Федоров.

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