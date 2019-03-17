Українська фрістайлістка тріумфувала на Кубку Європи в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Представниця України Катерина Коцарь одержала перемогу на Кубку Європи із слоупстайлу, що триває в Словаччині, передає УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Серед інших українців Діана Дяків отримала 4 результат із 6 можливих, серед хлопців Орест Коваленко став 12, Микола Веприк - 13, Іван Хоменко - 18 із 24 учасників.
Відзначимо, що вже найближчими вихідними в польському Закопане проходитимуть змагання Континентального Кубка зі стрибків з трампліна. Серед українських атлетів боротьбу поведуть Євген Марусяка та Віталій Калініченко.
Нагадаємо, що місяць тому в Чехії переможцем Кубку Європи став Орест Коваленко.