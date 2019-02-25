Український фрістайліст став переможцем Кубку Європи в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українець Орест Коваленко виграв змагання на Кубкові Європи із слоупстайлу у Чехії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
У чоловічий турнірній сітці крім Ореста Коваленка, Микола Веприк отримав 12 результат, Данило Степанюк — 15, Іван Хоменко не стартував. Загальна кількість учасників становила 19-ть спортсменів.
Серед дівчат Катерина Коцарь виборола 5 місце, Діана Дяків не стартувала.
Для Коваленка цей дорослий Чемпіонат світу став дебютним. Для інших слоупстайлістів Кубок Європи є першим міжнародним змаганням у 2019 році.
Варто зазначити, що на чемпіонаті світу 2019 Коваленко посів 23-й рядок.