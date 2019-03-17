Украинская фристайлистка победила на Кубке Европы в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Представительница Украины Екатерина Коцарь одержала победу на Кубке Европы по слоупстайлу, который проходит в Словакии, передает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Среди других украинцев Диана Дьяков получила 4 результат с 6 возможных, среди юношей Орест Коваленко стал 12 Николай Веприк - 13, Иван Хоменко - 18 из 24 участников.
Отметим, что уже в ближайшие выходные в польском Закопане будут проходить соревнования Континентального Кубка по прыжкам с трамплина. Среди украинских атлетов борьбу поведут Евгений Марусяка и Виталий Калиниченко.
Напомним, что месяц назад в Чехии победителем Кубка Европы стал Орест Коваленко.