Українська делегація на полях ПА НАТО провела ряд зустрічей: обговорили постачання зброї та євроінтеграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Українська делегація провела ряд зустрічей у рамках Парламентської асамблеї НАТО, обговорювалася зокрема зброя для України та євроінтеграція. Про це написав перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
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Україна провела ряд двосторонніх зустрічей в межах роботи на Парламентській асамблеї НАТО, обговорювалися зокремо й українські питання.
Так, під час зустрічі з делегацією Великої Британії українські парламентарії висловили вдячність за нову зброю, яка наближає Перемогу України, а також за проведення тренувань для українських захисників.
"Це дуже важлива та реальна допомога для України", — наголосив Олександр Корнієнко.
З представниками Іспанії українська делегація також обговорила необхідну підтримку України, зокрема, у питаннях щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору.
"Для нас важливо розпочати переговори з Євросоюзом про вступ вже цього року. Це стало би потужним сигналом підтримки України з боку ЄС", - наголосив Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Олександр Мережко під час зустрічі з делегацією депутатів Європейського Парламенту.
Водночас народні депутати України проінформували європейських парламентаріїв про виконання семи обіцянок, даних при отриманні кандидатського статусу, та Угоди про асоціацію. Сторони обговорили подальші кроки посилення взаємодії між Верховною Радою України та Європейським Парламентом.
Із делегацією Люксембургу делегація від України проговорила питання досвіду побудови справедливої й стабільної дипломатії, а також бачення України наступних кроків у напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції - відкриття переговорного етапу щодо вступу України в ЄС вже цього року та конкретики у питанні членства в Організації Північноатлантичного договору.
В межах діалогу з делегацією Фінляндії Україна наголосила на очікуваннях від рішень саміту у Вільнюсі — чіткого алгоритму руху, запрошення України до Альянсу й гарантій безпеки.
Олександр Корнієнко зауважив, що Україна дуже вдячна міжнародним партнерам за підтримку та суттєву допомогу у всіх прагненнях.
"Сподіваємося на їхнє продовження й надалі. Разом до перемоги", - підсумував він.
Нагадаємо
Делегації України та Словенії провели зустріч у рамках Парламентської асамблеї НАТО. Обговорили зокрема й визнання Голодомору геноцидом українського народу.