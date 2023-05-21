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Делегації України та Словенії провели зустріч: обговорили визнання Голодомору геноцидом українського народу

Делегації України та Словенії провели зустріч: обговорили визнання Голодомору геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 748679 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Українська делегація на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради України Олександром Корнієнко провела зустріч з делегацією Словенії у рамках NATO Parliamentary Assembly. Про це написав Олександр Корнієнко на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Цитата

"Провели зустріч з делегацією Словенії - діалог у рамках NATO Parliamentary Assembly є додатковою можливістю узгодити подальші спільні дії для протидії викликам і загрозам, які несе агресія росії проти України.

Наголосив на важливості визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду Українського народу - розраховуємо на прийняття відповідної резолюції Державними зборами Словенії", - написав Корнієнко.

Деталі

Також сторони обговорили вплив росії на країни Глобального Півдня та Близького Сходу.

"Проінформував про роботу української сторони на 146-ій Асамблеї Міжпарламентського союзу - представники держав із цих напрямів почали нас слухати та чути", - додав перший заступник Голови ВР.

Крім того, Корнієнко зазначив, що обговорювалися й механізми задля компенсації російською федерацією збитків, завдані Україні.

Нагадаємо

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу – основну увагу під час розмови приділили питанням відбудови України та інвестицій.

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