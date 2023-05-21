Делегации Украины и Словении провели встречу: обсудили признание Голодомора геноцидом украинского народа

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"Провели встречу с делегацией Словении - диалог в рамках NATO Parliamentary Assembly является дополнительной возможностью согласовать дальнейшие совместные действия для противодействия вызовам и угрозам, которые несет агрессия россии против Украины.

Подчеркнул важность признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа - рассчитываем на принятие соответствующей резолюции Государственным собранием Словении", - написал Корниенко.

Детали

Также стороны обсудили влияние россии на страны Глобального Юга и Ближнего Востока.

"Проинформировал о работе украинской стороны на 146-й Ассамблее Межпарламентского союза - представители государств по этим направлениям начали нас слушать и слышать", - добавил первый заместитель Председателя ВР.

Кроме того, Корниенко отметил, что обсуждались и механизмы для компенсации российской федерацией убытков, нанесенных Украине.

Напомним

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу – основное внимание во время разговора уделили вопросам восстановления Украины и инвестиций.