Делегации Украины и Словении провели встречу: обсудили признание Голодомора геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинская делегация во главе с первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко провела встречу с делегацией Словении в рамках NATO Parliamentary Assembly. Об этом написал Александр Корниенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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"Провели встречу с делегацией Словении - диалог в рамках NATO Parliamentary Assembly является дополнительной возможностью согласовать дальнейшие совместные действия для противодействия вызовам и угрозам, которые несет агрессия россии против Украины.
Подчеркнул важность признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа - рассчитываем на принятие соответствующей резолюции Государственным собранием Словении", - написал Корниенко.
Детали
Также стороны обсудили влияние россии на страны Глобального Юга и Ближнего Востока.
"Проинформировал о работе украинской стороны на 146-й Ассамблее Межпарламентского союза - представители государств по этим направлениям начали нас слушать и слышать", - добавил первый заместитель Председателя ВР.
Кроме того, Корниенко отметил, что обсуждались и механизмы для компенсации российской федерацией убытков, нанесенных Украине.
Напомним
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу – основное внимание во время разговора уделили вопросам восстановления Украины и инвестиций.