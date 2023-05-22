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Украинская делегация на полях ПА НАТО провела ряд встреч: обсудили поставки оружия и евроинтеграцию

Украинская делегация на полях ПА НАТО провела ряд встреч: обсудили поставки оружия и евроинтеграцию

Киев • УНН

 • 689738 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинская делегация провела ряд встреч в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, обсуждалась в частности оружие для Украины и евроинтеграция. Об этом написал первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Украина провела ряд двусторонних встреч в рамках работы на Парламентской ассамблее НАТО, обсуждались в том числе и украинские вопросы.

Так, во время встречи с делегацией Великобритании украинские парламентарии выразили благодарность за новое оружие, которое приближает Победу Украины, а также за проведение тренировок для украинских защитников.

"Это очень важная и реальная помощь для Украины", — отметил Александр Корниенко.

С представителями Испании украинская делегация также обсудила необходимую поддержку Украины, в частности, в вопросах вступления Украины в Организацию Североатлантического договора.

"Для нас важно начать переговоры с Евросоюзом о вступлении уже в этом году. Это стало бы мощным сигналом поддержки Украины со стороны ЕС", - отметил Председатель Комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко во время встречи с делегацией депутатов Европейского Парламента.

В то же время народные депутаты Украины проинформировали европейских парламентариев о выполнении семи обещаний, данных при получении кандидатского статуса, и Соглашения об ассоциации. Стороны обсудили дальнейшие шаги усиления взаимодействия между Верховной Радой Украины и Европейским Парламентом.

С делегацией Люксембурга делегация от Украины проговорила вопросы опыта построения справедливой и стабильной дипломатии, а также видение Украины следующих шагов в направлении европейской и евроатлантической интеграции - открытие переговорного этапа по вступлению Украины в ЕС уже в этом году и конкретики в вопросе членства в Организации Североатлантического договора.

В рамках диалога с делегацией Финляндии Украина отметила ожидания от решений саммита в Вильнюсе — четкого алгоритма движения, приглашения Украины в Альянс и гарантий безопасности.

Александр Корниенко отметил, что Украина очень благодарна международным партнерам за поддержку и существенную помощь во всех стремлениях.

"Надеемся на их продолжение и в дальнейшем. Вместе к победе", - подытожил он.

Напомним

Делегации Украины и Словении провели встречу в рамках Парламентской ассамблеи НАТО. Обсудили в том числе и признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Украинские Национальные Новости

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