Украинская делегация на полях ПА НАТО провела ряд встреч: обсудили поставки оружия и евроинтеграцию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинская делегация провела ряд встреч в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, обсуждалась в частности оружие для Украины и евроинтеграция. Об этом написал первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Украина провела ряд двусторонних встреч в рамках работы на Парламентской ассамблее НАТО, обсуждались в том числе и украинские вопросы.
Так, во время встречи с делегацией Великобритании украинские парламентарии выразили благодарность за новое оружие, которое приближает Победу Украины, а также за проведение тренировок для украинских защитников.
"Это очень важная и реальная помощь для Украины", — отметил Александр Корниенко.
С представителями Испании украинская делегация также обсудила необходимую поддержку Украины, в частности, в вопросах вступления Украины в Организацию Североатлантического договора.
"Для нас важно начать переговоры с Евросоюзом о вступлении уже в этом году. Это стало бы мощным сигналом поддержки Украины со стороны ЕС", - отметил Председатель Комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко во время встречи с делегацией депутатов Европейского Парламента.
В то же время народные депутаты Украины проинформировали европейских парламентариев о выполнении семи обещаний, данных при получении кандидатского статуса, и Соглашения об ассоциации. Стороны обсудили дальнейшие шаги усиления взаимодействия между Верховной Радой Украины и Европейским Парламентом.
С делегацией Люксембурга делегация от Украины проговорила вопросы опыта построения справедливой и стабильной дипломатии, а также видение Украины следующих шагов в направлении европейской и евроатлантической интеграции - открытие переговорного этапа по вступлению Украины в ЕС уже в этом году и конкретики в вопросе членства в Организации Североатлантического договора.
В рамках диалога с делегацией Финляндии Украина отметила ожидания от решений саммита в Вильнюсе — четкого алгоритма движения, приглашения Украины в Альянс и гарантий безопасности.
Александр Корниенко отметил, что Украина очень благодарна международным партнерам за поддержку и существенную помощь во всех стремлениях.
"Надеемся на их продолжение и в дальнейшем. Вместе к победе", - подытожил он.
Напомним
Делегации Украины и Словении провели встречу в рамках Парламентской ассамблеи НАТО. Обсудили в том числе и признание Голодомора геноцидом украинского народа.