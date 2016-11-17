Українка встановила світовий рекорд в присіданні зі штангою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українська важкоатлетка Лариса Соловйова встановила світовий рекорд в присіданні зі штангою на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Орландо, передає УНН з посиланням на Міжнародну федерацію пауерліфтингу.
На World Open Powerlifting Championships 2016, що проходить в Орландо, Л.Соловйова в ваговій категорії до 63 кг здобула перемогу, а в присідання зі штангою, підняла вагу в 241 кілограм, яка перевищила її власну в 3,5 рази.
Загальний результат Л.Соловйовій склав 641 кг: у жимі лежачи - 180 кілограм, у становій тязі результат - 220 кг.
Як повідомляв УНН, Ю.Паратова завоювала срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.