Украинка установила мировой рекорд в приседании со штангой

На World Open Powerlifting Championships 2016, что проходит в Орландо, Л.Соловьева в весовой категории до 63 кг одержала победу, а в приседаниях со штангой, подняла вес в 241 килограмм, который превысил ее собственный в 3,5 раза.

Общий результат Л.Соловьевой составил 641 кг: в жиме лежа - 180 кг, в становой тяге результат - 220 кг.

Как сообщал УНН, Ю.Паратова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике .