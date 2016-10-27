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Українка намагалася вивезти до Росії дві старовинні ікони

Українка намагалася вивезти до Росії дві старовинні ікони

Київ • УНН

 • 6679 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прикордонники Сумського загону викрили українку, яка намагалася вивезти до Росії дві старовинні ікони. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, 26 жовтня в пункті пропуску “Катеринівка” прикордонники, оглядаючи автомобіль “ВАЗ” російської реєстрації, виявили серед речей дві старовинні ікони, виготовлені на дерев’яній основі. Власницею старовинних предметів виявилася пасажирка авто, громадянка України.

Наразі ікони, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність, вилучені встановленим порядком.

 

Українські Національні Новини

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