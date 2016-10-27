Украинка пыталась вывезти в Россию две старинные иконы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Пограничники Сумского отряда разоблачили украинку, которая пыталась вывезти в Россию две старинные иконы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, 26 октября в пункте пропуска "Катериновка" пограничники, осматривая автомобиль "ВАЗ" российской регистрации, обнаружили среди вещей две старинные иконы, изготовленные на деревянной основе. Владелицей старинных предметов оказалась пассажирка авто, гражданка Украины.
Сейчас иконы, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке.