Украинка пыталась вывезти в Россию две старинные иконы

Так, 26 октября в пункте пропуска "Катериновка" пограничники, осматривая автомобиль "ВАЗ" российской регистрации, обнаружили среди вещей две старинные иконы, изготовленные на деревянной основе. Владелицей старинных предметов оказалась пассажирка авто, гражданка Украины.

Сейчас иконы, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке.