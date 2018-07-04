Українець став найрезультативнішим гравцем "Лейкерс" у грі Літньої ліги НБА

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У Літній лізі НБА в Сакраменто продовжились поєдинки другого туру в одному з яких “Лос-Анджелес Лейкерс” українця Святослава Михайлюка зустрічався із “Майамі Хіт”, передає кореспондент УНН.

У першій половині колишній гравець “Канзас Джейхокс” забив три очковий, а також реалізував два проходи під кільце. Після великої перерви черкасець продовжив допомагати команді очками та перехопленнями, але “Лейкерс” зазнали поразки 74:89.

Михайлюк за 21 хвилину проведені на паркеті, набрав 12 очок (3/3 двоочкових, 2/8 триочкових, 0/1 штрафних), зібрав 4 підбирання, зробив 2 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Примітно, що 12 балів Михайлюка стали кращим показником в “Лейкерс”.

Як повідомляв УНН, у першій грі за “озерних” українець здобув 15 пунктів.

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