Українець став найрезультативнішим гравцем "Лейкерс" у грі Літньої ліги НБА

У першій половині колишній гравець “Канзас Джейхокс” забив три очковий, а також реалізував два проходи під кільце. Після великої перерви черкасець продовжив допомагати команді очками та перехопленнями, але “Лейкерс” зазнали поразки 74:89.

Михайлюк за 21 хвилину проведені на паркеті, набрав 12 очок (3/3 двоочкових, 2/8 триочкових, 0/1 штрафних), зібрав 4 підбирання, зробив 2 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Примітно, що 12 балів Михайлюка стали кращим показником в “Лейкерс”.

Як повідомляв УНН, у першій грі за “озерних” українець здобув 15 пунктів.