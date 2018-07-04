Украинец стал самым результативным игроком "Лейкерс" в игре Летней лиги НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Летней лиге НБА в Сакраменто продолжились поединки второго тура в одном из которых “Лос-Анджелес Лейкерс” украинка Святослава Михайлюка встречался с “Майами Хит”, передает корреспондент УНН.
В первой половине бывший игрок “Канзас Джейхокс” забил три очковый, а также реализовал два прохода под кольцо. После большого перерыва черкащанин продолжил помогать команде очками и перехватами, но “Лейкерс” потерпели поражение 74:89.
Михайлюк за 21 минуту проведенные на паркете, набрал 12 очков (3/3 двухочковых, 2/8 трехочковых, 0/1 штрафных), собрал 4 подбора, сделал 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Примечательно, что 12 баллов Михайлюка стали лучшим показателем в “Лейкерс”.
Как сообщал УНН, в первой игре за “озерных” украинец получил 15 пунктов.