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Українець намагався переправити до РФ ящик ковбаси та дві торби із сосисками

Українець намагався переправити до РФ ящик ковбаси та дві торби із сосисками

Київ • УНН

 • 13520 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Сумщині українець намагався перемістити через кордон до РФ алкогольну, м'ясну та кондитерську продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Як повідомили у прес-службі, прикордонний патруль в безпосередній близькості від кордону затримав нашого співвітчизника.

Чоловіка виявили на напрямку між українським населеним пунктом Олександрівка та російським Заріччя-2, на березі р. Ворскла. Він намагався незаконно перемістити через кордон до Росії вантаж алкогольної, м’ясної та кондитерської продукції.

"Наразі продукція, 3 ящики з 36-ма пляшками вина, ящик з ковбасою та 2 сумки з сосисками та кондитерськими виробами, доставлена до прикордонного підрозділу, встановленим порядком буде передана працівникам фіскальної служби", - йдеться у повідомленні.

Рішенням Великописарівського райсуду 30-річного мешканця прикордоння за спробу незаконного перетинання державного кордону України притягнуто до адміністративної відповідальності у виді адміністративного арешту строком 1 доба.

Українські Національні Новини

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