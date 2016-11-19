Українець намагався переправити до РФ ящик ковбаси та дві торби із сосисками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Сумщині українець намагався перемістити через кордон до РФ алкогольну, м'ясну та кондитерську продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, прикордонний патруль в безпосередній близькості від кордону затримав нашого співвітчизника.
Чоловіка виявили на напрямку між українським населеним пунктом Олександрівка та російським Заріччя-2, на березі р. Ворскла. Він намагався незаконно перемістити через кордон до Росії вантаж алкогольної, м’ясної та кондитерської продукції.
"Наразі продукція, 3 ящики з 36-ма пляшками вина, ящик з ковбасою та 2 сумки з сосисками та кондитерськими виробами, доставлена до прикордонного підрозділу, встановленим порядком буде передана працівникам фіскальної служби", - йдеться у повідомленні.
Рішенням Великописарівського райсуду 30-річного мешканця прикордоння за спробу незаконного перетинання державного кордону України притягнуто до адміністративної відповідальності у виді адміністративного арешту строком 1 доба.