Украинец пытался переправить в РФ ящик колбасы и две сумки с сосисками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Сумской области украинец пытался переместить через границу в РФ алкогольную, мясную и кондитерскую продукцию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, пограничный патруль в непосредственной близости от границы задержал нашего соотечественника.
Мужчину обнаружили на направлении между украинским населенным пунктом Александровка и российским Заречье-2, на берегу р. Ворскла. Он пытался незаконно переместить через границу в Россию груз алкогольной, мясной и кондитерской продукции.
"Сейчас продукция, 3 ящика с 36-ю бутылками вина, ящик с колбасой и 2 сумки с сосисками и кондитерскими изделиями, доставлена в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передана работникам фискальной службы", - говорится в сообщении.
Решением Великописаривского райсуда 30-летнего жителя приграничья за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины привлечено к административной ответственности в виде административного ареста сроком 1 сутки.