Українець допоміг лідеру чемпіонату Чехії здобути чергову перемогу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 16896 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 30243 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 57624 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 86412 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 96534 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 95466 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120351 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164894 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177227 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214827 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 116766 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 57233 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 75696 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 136420 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 186744 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 186744 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 136420 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 270830 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 392151 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 646154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 13950 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91248 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129445 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 154789 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175561 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Українець допоміг лідеру чемпіонату Чехії здобути чергову перемогу

Українець допоміг лідеру чемпіонату Чехії здобути чергову перемогу

Київ • УНН

 • 100254 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У матчі 22-го туру чемпіонату Чехії “Славія” захисника збірної України Тараса Качараби в празькому дербі на своєму стадіоні приймала “Богеміанс”, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Наш футболіст вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди — 1:0.

Ще один український захисник “Славії”, Максим Таловєров, вийшов на заміну на 79-й хвилині.

Наразі, маючи в активі 54 очки, команда українців посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Чехії.

Що передувало

ФК “Металіст” завдав розгромної поразки болгарській команді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68