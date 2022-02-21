Українець допоміг лідеру чемпіонату Чехії здобути чергову перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У матчі 22-го туру чемпіонату Чехії “Славія” захисника збірної України Тараса Качараби в празькому дербі на своєму стадіоні приймала “Богеміанс”, передає УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Наш футболіст вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди — 1:0.
Ще один український захисник “Славії”, Максим Таловєров, вийшов на заміну на 79-й хвилині.
Наразі, маючи в активі 54 очки, команда українців посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Чехії.
Що передувало
ФК “Металіст” завдав розгромної поразки болгарській команді.