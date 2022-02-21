Украинец помог лидеру чемпионата Чехии одержать очередную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В матче 22-го тура чемпионата Чехии “Славия” защитника сборной Украины Тараса Качарабы в пражском дерби на своем стадионе принимала “Богемианс”, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Наш футболист вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок, который закончился победой его команды — 1:0.
Еще один украинский защитник “Славии”, Максим Таловеров, вышел на замену на 79-й минуте.
Сейчас, имея в активе 54 очка, команда украинцев занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Чехии.
Что предшествовало
ФК “Металлист” нанес разгромное поражение болгарской команде.