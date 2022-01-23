ФК “Металіст” завдав розгромної поразки болгарській команді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У першому контрольному матчі на зборах у Туреччині харківський “Металіст” впевнено розібрався з п’ятою командою чемпіонату Болгарії — софійською “Славією”, інформує УНН з посиланням на сайт українського клубу.
Деталі
Швидкими голами у кожному з таймів відзначилися два Євгенія — Підліпенець та Рязанцев. Олександру Мізюку та новачкові команди Артуру Мурзе протягом трьох хвилин вдалося вразити ціль після розіграшу кутових. А крапку у матчі поставив Євген Сарапій, який розстріляв ворота болгар зблизька.
На останніх хвилинах “Славія” могла розмочити рахунок, але удар Радослава Кирилова зі штрафного взяла на себе перекладина — 5:0.
Зазначимо, що у складі харків’ян ігрову практику отримали 15-річні вихованці клубної Академії Єгор Красніков та Олександр Цвіренко.
Доповнення
“Металіст” із 53 очками в 20-ти турах йде лідером Першої ліги України.