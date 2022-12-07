Україна здобула дві перемоги в ПАЧЕС. Одна з них - виключення рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна сьогодні здобула одразу дві вагомі перемоги в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Про це повдіомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Маріковський у Facebook, передає УНН.
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"... ми — депутати Верховної Ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику - асамблеї PABSEC, витравили тварюк з цієї організації. Ми командою... зробили неймовірне! Емоційно послали услід за крейсером "москва", - написав нардеп.
Додамо
Друга вагома перемога української делегації також пов'язана з ударом по рф - не дали затвердити на посаді заступника генсека російського представника Михайла Ємельянова.
"Це один із найвпливовіших російських представників в PABSEC Михайло Ємельянов. У нього є особисті стосунки з більшістю делегацій. У порядку денному стояло голосування за підтверднння його позиції на посаді Заступника генерального секретаря. По прогнозам було 25/25 голосів за/проти. Голосування таємне!
Але цей результат нашу делегацію не влаштував би, бо підтвердження його посади створило б задній двір для впливу росії
Українська делегація зірвала кворум, і усього з мінімуму 41 члена, зареєструвалися 24. Тому, в цьому році ми захистили організацію від впливу росії. Будуємо свою суб‘єктність на міжнародній арені!! Разом до перемоги!!" - написав Маріковський.
Також варто додати, що у рф уже відреагували на виключення із ПАЧЕС і заявили про рішення призупинити виплату внесків РФ до асамблеї.
Довідка
Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року є робочим органом Організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) у складі парламентарів країн ЧЕС, покликаний сприяти парламентськими методами розширенню і розвитку економічного і гуманітарного співробітництва між країнами-членами ЧЕС.
Україна однією з перших серед країн Причорномор'я підписала Декларацію про створення ПАЧЕС. Відповідно до Регламенту ПАЧЕС головування в Асамблеї переходить раз на шість місяців за принципом ротації згідно з англійським алфавітом.