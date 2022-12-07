Украина одержала две победы в ПАЧЭС. Одна из них – исключение рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина сегодня одержала сразу две весомые победы в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский в Facebook, передает УНН.
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"...мы — депутаты Верховной Рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке - ассамблее PABSEC, вытравили тварей из этой организации. Мы командой... сделали невероятное! Эмоционально послали вслед за крейсером "москва", – написал нардеп.
Добавим
Вторая весомая победа украинской делегации также связана с ударом по рф – не дали утвердить в должности заместителя генсека российского представителя Михаила Емельянова.
"Это один из самых влиятельных российских представителей в PABSEC Михаил Емельянов. У него есть личные отношения с большинством делегаций. В повестке дня стояло голосование за подтверждение его позиции в должности заместителя генерального секретаря. По прогнозам было 25/25 голосов за/против. Голосование тайное!
Но этот результат нашу делегацию не устроил бы, потому что подтверждение его должности создало бы задний двор для влияния россии.
Украинская делегация сорвала кворум, и всего с минимума 41 члена, зарегистрировались 24. Поэтому, в этом году мы защитили организацию от влияния россии. Строим свою субъектность на международной арене!! Вместе к победе!!" - написал Мариковский.
Также следует добавить, что в рф уже отреагировали на исключение из ПАЧЭС и заявили о решении приостановить выплату взносов рф в ассамблею.
Справка
Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 г. является рабочим органом Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) в составе парламентариев стран ЧЭС, призванный способствовать парламентскими методами расширению и развитию экономического и гуманитарного сотрудничества.
Украина одной из первых среди стран Причерноморья подписала Декларацию о создании ПАЧЭС. Согласно Регламенту ПАЧЭС председательство в Ассамблее переходит раз в шесть месяцев по принципу ротации согласно английскому алфавиту.