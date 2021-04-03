Україна за тиждень скоротила запаси газу у ПСГ на 2,2%

Деталі

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 1 квітня відібрано 34,72 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 1 квітня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що мало знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

З квітня ціни на газ мають повернутися до ринкового рівня. Тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр.

Водночас у НКРЕКП на ціну газу після опалювального сезону - прогнозів не дають.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.