Україна за рік відчутно активізувала продажі свого вина закордон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. За рік експорт українського вина зріс на 49,3% у грошовому вираженні. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-травні цього року Україна поставила за кордон вин виноградних на 5,4 млн доларів, тоді як у січні-травні 2019 року цей показник становив 3,6 млн доларів.
Найбільше українського вина протягом звітного періоду було експортовано до Румунії - на 805 тис. дол. Далі йде Німеччина (739 тис. дол.) і Білорусь (605 тис. дол.)
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Чимало вина Україна поставила Казахстану (295 тис. дол.), Нігерії (213 тис. дол.) та Іспанії (177 тис. дол.).
Імпорт вина протягом звітного періоду склав 54,8 млн дол.
Як повідомлялось в УНН, українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше за іноземне.
Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) та "Micado" (57,2%).
Нагадаємо, американські вчені нещодавно прийшли до висновку, що червоне вино знижує ризик інсульту на 30%.