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Україна за рік відчутно активізувала продажі свого вина закордон

Україна за рік відчутно активізувала продажі свого вина закордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. За рік експорт українського вина зріс на 49,3% у грошовому вираженні. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні-травні цього року Україна поставила за кордон вин виноградних на 5,4 млн доларів, тоді як у січні-травні 2019 року цей показник становив 3,6 млн доларів.

Найбільше українського вина протягом звітного періоду було експортовано до Румунії - на 805 тис. дол. Далі йде Німеччина (739 тис. дол.) і Білорусь (605 тис. дол.)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вино Koktebel знає кожен другий українець: соціологи дослідили популярність вітчизняних вин

Чимало вина Україна поставила Казахстану (295 тис. дол.), Нігерії (213 тис. дол.) та Іспанії (177 тис. дол.).

Імпорт вина протягом звітного періоду склав 54,8 млн дол.

Як повідомлялось в УНН, українці обирають вино вітчизняного виробництва і купують його частіше за іноземне.

Серед найбільш популярних вин в Україні: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) та "Micado" (57,2%).

Нагадаємо, американські вчені нещодавно прийшли до висновку, що червоне вино знижує ризик інсульту на 30%.

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