Украина за год ощутимо активизировала продажи своего вина заграницу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. За год экспорт украинского вина вырос на 49,3% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-мае этого года Украина поставила за рубеж вин виноградных на 5,4 млн долларов, тогда как в январе-мае 2019 этот показатель составлял 3,6 млн долларов.
Больше всего украинского вина в течение отчетного периода было экспортировано в Румынию - на 805 тыс. долл. Далее идет Германия (739 тыс. долл.) и Беларусь (605 тыс. долл.)
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Не мало вина Украина поставила Казахстану (295 тыс. долл.), Нигерии (213 тыс. долл.) и Испании (177 тыс. долл.).
Импорт вина в течение отчетного периода составил 54,8 млн долл.
Как сообщалось в УНН, украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.
Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).
Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что красное вино снижает риск инсульта на 30%.