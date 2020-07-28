Украина за год ощутимо активизировала продажи своего вина заграницу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103225 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112618 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117504 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151398 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116942 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142175 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104411 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102853 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105119 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102301 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Украина за год ощутимо активизировала продажи своего вина заграницу

Украина за год ощутимо активизировала продажи своего вина заграницу

Киев  •  УНН

 • 12925 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. За год экспорт украинского вина вырос на 49,3% в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-мае этого года Украина поставила за рубеж вин виноградных на 5,4 млн долларов, тогда как в январе-мае 2019 этот показатель составлял 3,6 млн долларов.

Больше всего украинского вина в течение отчетного периода было экспортировано в Румынию - на 805 тыс. долл. Далее идет Германия (739 тыс. долл.) и Беларусь (605 тыс. долл.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вино Koktebel знает каждый второй украинец: социологи исследовали популярность отечественных вин

Не мало вина Украина поставила Казахстану (295 тыс. долл.), Нигерии (213 тыс. долл.) и Испании (177 тыс. долл.).

Импорт вина в течение отчетного периода составил 54,8 млн долл.

Как сообщалось в УНН, украинцы выбирают вино отечественного производства и покупают его чаще иностранного.

Среди наиболее популярных вин в Украине: ТМ "Коблево" (71,8%), ТМ "Koktebel" (62,6%), ТМ "Шабо" (62,1%), ТМ "Inkerman" (61,2%) и "Micado" (57,2%).

Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что красное вино снижает риск инсульта на 30%.

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