Червоне вино знижує ризик інсульту на 30% - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Помірне споживання червоного вина позитивно впливає на судини і тиск, знижуючи ризик інфаркту та інсульту на 30%. До такого висновку прийшли фахівці Національного центру біотехнологічної інформації США, передає УНН з посиланням на сайт організації pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
"У помірних дозах червоне вино позитивно впливає на судини і тиск, знижуючи ризик інфаркту та інсульту на 30%", - говорять фахівці.
Вони пояснили, що в крові накопичується так званий поганий холестерин - ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ). Він осідає на внутрішніх стінках судин, що веде до утворення бляшок і потім атеросклерозу, інфарктів і інсультів.
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"Алкоголь стимулює вироблення "хорошого" холестерину - ліпопротеїнів високої щільності, які помітно нейтралізують дію "поганого".
Антиоксиданти, що містяться у вині, також перешкоджають утворенню тромбів", - пояснили фахівці.
Як повідомляв УНН, вчення вважають, що вино здатне покращувати розумові здібності людини.
Нагадаємо, згідно з інформацією Держстату, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.
А ТОП-5 найвідоміших (відомих споживачам) вин вітчизняного виробництва, сьогодні виглядає так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) і "Oreanda" (56,6%).