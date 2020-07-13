Красное вино снижает риск инсульта на 30% - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Умеренное потребление красного вина позитивно влияет на сосуды и давление, снижая риск инфаркта и инсульта на 30%. К такому выводу пришли специалисты Национального центра биотехнологической информации США, передает УНН со ссылкой на сайт организации pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
"В умеренных дозах красное вино позитивно влияет на сосуды и давление, снижая риск инфаркта и инсульта на 30%", - говорят специалисты.
Они объяснили, что в крови накапливается так называемый плохой холестерин – липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Он оседает на внутренних стенках сосудов, что ведет к образованию бляшек и затем атеросклерозу, инфарктам и инсультам.
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"Алкоголь стимулирует выработку "хорошего" холестерина – липопротеинов высокой плотности, которые заметно нейтрализуют действие "плохого".
Антиоксиданты, содержащиеся в вине, также препятствует образованию тромбов", - пояснили специалисты.
Как сообщал УНН, учение считают, что вино способно улучшать умственные способности человека.
Напомним, согласно информации Госстата, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.
А ТОП-5 самых известных (узнаваемых потребителем) вин отечественного производства, сегодня выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).