Красное вино снижает риск инсульта на 30% - ученые

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98897 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104642 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130729 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109649 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129853 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101818 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102520 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104362 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Красное вино снижает риск инсульта на 30% - ученые

Красное вино снижает риск инсульта на 30% - ученые

Киев  •  УНН

 • 16323 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Умеренное потребление красного вина позитивно влияет на сосуды и давление, снижая риск инфаркта и инсульта на 30%. К такому выводу пришли специалисты Национального центра биотехнологической информации США, передает УНН со ссылкой на сайт организации pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

"В умеренных дозах красное вино позитивно влияет на сосуды и давление, снижая риск инфаркта и инсульта на 30%", - говорят специалисты.

Они объяснили, что в крови накапливается так называемый плохой холестерин – липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Он оседает на внутренних стенках сосудов, что ведет к образованию бляшек и затем атеросклерозу, инфарктам и инсультам.

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"Алкоголь стимулирует выработку "хорошего" холестерина – липопротеинов высокой плотности, которые заметно нейтрализуют действие "плохого".

Антиоксиданты, содержащиеся в вине, также препятствует образованию тромбов", - пояснили специалисты.

Как сообщал УНН, учение считают, что вино способно улучшать умственные способности человека.

Напомним, согласно информации Госстата, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.

А ТОП-5 самых известных (узнаваемых потребителем) вин отечественного производства, сегодня выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).

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