Україна витрачає військову допомогу Заходу, яка надходить на тиждень, за 20 годин — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Joint Expeditionary Force, передає кореспондент УНН.
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“Наші люди беруть трофеї, ми захоплюємо російську, все, що є на нашій землі, захоплюємо техніку вдень, уночі, беремо все на полі бою та відправляємо знову в бій... Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку, яка в нас не працювала та все, що ми отримуємо від вас також використовуємо. Але обсяг, який ви даєте, він великий, але його складно оцінити до кінця, коли ви не у нас... Обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин... У нас стільки окупантів, наші військові називають їх сарана”, - розповів Зеленський.
Президент повідомив, що на кожну людину доводиться 20-30 російських людей, на один український танк — 100 танків окупантів.
“Тому ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли. Я впевнений, що ви зможете збільшити обсяг і відчуваєте, як це посилить важ захист, вашу безпеку разом з нашою”, - сказав Зеленський.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Західні країни можуть допомогти Україні зброєю і санкціями. Зокрема, необхідні бойові літаки і зброя, вироблена "в радянському просторі".