Украина тратит военную помощь Западу, которая поступает на неделю, за 20 часов - Зеленский

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“Наши люди берут трофеи, мы захватываем русскую, все, что есть на нашей земле, найдем технику днем, ночью, берем все на поле боя и отправляем снова в бой. Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала и все, что мы получаем от вас также используем. Но объем, который вы даете, он большой, но его сложно оценить до конца, когда вы не в нас... Объем, который вы нам даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов, наши военные называют их саранча”, - рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что на каждого человека приходится 20-30 русских людей, на один украинский танк — 100 танков оккупантов.

“Поэтому мы очень хотим, чтобы вы нам помогли. Я уверен, что вы сможете увеличить объем и чувствуете, как это усилит всю защиту, вашу безопасность вместе с нашей”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями. В частности, необходимы боевые самолеты и оружие, произведенное "в советском пространстве".