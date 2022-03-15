Украина тратит военную помощь Западу, которая поступает на неделю, за 20 часов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Военную помощь Западу, что поступает за неделю, Украина тратит за 20 часов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Joint Expeditionary Force, передает корреспондент УНН.
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“Наши люди берут трофеи, мы захватываем русскую, все, что есть на нашей земле, найдем технику днем, ночью, берем все на поле боя и отправляем снова в бой. Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала и все, что мы получаем от вас также используем. Но объем, который вы даете, он большой, но его сложно оценить до конца, когда вы не в нас... Объем, который вы нам даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов, наши военные называют их саранча”, - рассказал Зеленский.
Президент сообщил, что на каждого человека приходится 20-30 русских людей, на один украинский танк — 100 танков оккупантов.
“Поэтому мы очень хотим, чтобы вы нам помогли. Я уверен, что вы сможете увеличить объем и чувствуете, как это усилит всю защиту, вашу безопасность вместе с нашей”, - сказал Зеленский.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями. В частности, необходимы боевые самолеты и оружие, произведенное "в советском пространстве".