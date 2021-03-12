Україна відреагувала на продовження Євросоюзом санкцій проти Росії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України вітає рішення Ради Європейського Союзу продовжити на наступні 6 місяців персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Цитата

“Міністерство закордонних справ України вітає рішення Ради Європейського Союзу продовжити на наступні 6 місяців — до 15 вересня 2021 року — термін дії персональних санкцій щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб у зв’язку із їхніми діями, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зазначене рішення є беззаперечним свідченням того, що Європейський Союз залишається надійним партнером України у її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

“Російська Федерація має негайно припинити агресію проти України і повернутися до виконання своїх міжнародно-правових та політичних зобов’язань. У разі подальшого продовження та ескалації Росією агресивних дій щодо України, реакція міжнародної спільноти має бути адекватною, а санкції посилені”, — зазначається в повідомленні.

Що було раніше

Рада Європейського Союзу сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України на наступні шість місяців.

Доповнення

Обмежувальні заходи за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року.

Інші заходи ЄС у відповідь на ситуацію в Україні включають економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів російської економіки, які діють до 31 липня 2021 року і обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, що діють до 23 червня 2021 року.

Список осіб і організацій у санкційному списку регулярно переглядається і підлягає періодичному оновленню Радою ЄС.

Так, нещодавно Рада ЄС виключила з санкційного списку двох колишніх високопоставлених українських чиновників — колишнього главу НБУ та виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

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