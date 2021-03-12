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Украина отреагировала на продление Евросоюзом санкций против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза продлить на следующие 6 месяцев персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цитата

"Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Совета Европейского Союза продлить на следующие 6 месяцев - до 15 сентября 2021 года - срок действия персональных санкций в отношении 177 физических и 48 юридических лиц в связи с их действиями, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что данное решение является безоговорочным свидетельством того, что Европейский Союз остается надежным партнером Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

"Российская Федерация должна немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуться к исполнению своих международно-правовых и политических обязательств. В случае дальнейшего продолжения и эскалации Россией агрессивных действий в отношении Украины, реакция международного сообщества должна быть адекватной, а санкции усилены", - отмечается в сообщении.

Что было раньше

Совет Европейского Союза сегодня принял решение продлить санкции за нарушение территориальной целостности Украины на следующие шесть месяцев.

Дополнение

Ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены 17 марта 2014 года.

Другие меры ЕС в ответ на ситуацию в Украине включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 июля 2021 и ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующих до 23 июня 2021 года.

Список лиц и организаций в санкционных списках регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению Советом ЕС.

Так, недавно Совет ЕС исключил из санкционного списка двух бывших высокопоставленных украинских чиновников - бывшего главу НБУ и исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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