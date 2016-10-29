Україна відібрала з ПСГ 21 млн куб. м газу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 жовтня зменшився до 14,561 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 21,07 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 27 жовтня вказано, що в Україну надійшло зі Словаччини 42,7 млн куб. м - рекордного показника щонайменше з квітня 2016 року.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 47%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.