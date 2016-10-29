Украина отобрала из ПХГ 21 млн куб. м газа за сутки

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 21,07 млн куб. м газа.

При этом в данных по 27 октября указано, что в Украину поступило из Словакии 42,7 млн куб. м - рекордного показателя минимум с апреля 2016 года.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.