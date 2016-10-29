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15 марта, 19:03 • 116667 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171396 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141101 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133357 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114376 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106378 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102105 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137218 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина отобрала из ПХГ 21 млн куб. м газа за сутки

Украина отобрала из ПХГ 21 млн куб. м газа за сутки

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 октября уменьшился до 14,561 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 21,07 млн куб. м газа.

При этом в данных по 27 октября указано, что в Украину поступило из Словакии 42,7 млн куб. м - рекордного показателя минимум с апреля 2016 года.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

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