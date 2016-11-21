Україна відібрала з ПСГ 0,7 млрд куб. м газу з початку опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна з початку опалювального сезону вже відібрала 0,7 млрд куб. м природного газу зі своїх сховищ. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
За інформацією центрального диспетчерського департаменту оператора вітчизняної газотранспортної системи, станом на сьогоднішній ранок в газосховищах зберігається 13,993 млрд куб. м блакитного палива.
"При цьому відбір газу здійснюється на 7 сховищах в оптимальному технологічному режимі 28,4 млн куб. м на добу", - сказано у повідомленні.
У компанії нагадали, що в поточному році в українські газосховища було закачано 6,4 млрд куб. м блакитного палива.
"Таким чином опалювальний сезон було розпочато із запасами в 14,7 млрд куб. м природного газу проти 17,1 млрд куб. м минулого року", - йдеться у повідомленні.