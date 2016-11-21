Украина отобрала из ПХГ 0,7 млрд куб.м газа с начала отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина с начала отопительного сезона уже отобрала 0,7 млрд куб. м природного газа из своих хранилищ. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз", передает УНН.
По информации центрального диспетчерского департамента оператора отечественной газотранспортной системы, по состоянию на сегодняшнее утро в газохранилищах хранится 13,993 млрд куб. м голубого топлива.
"При этом отбор газа осуществляется на 7 хранилищах в оптимальном технологическом режиме 28,4 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что в текущем году в украинские газохранилища закачали 6,4 млрд куб.м голубого топлива.
"Таким образом отопительный сезон начался с запасами в 14,7 млрд куб.м природного газа по сравнению с 17,1 млрд куб.м в прошлом году", - говорится в сообщении.