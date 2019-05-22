Україна та Ізраїль домовилися про зменшення відмов громадянам у перетині кордону

КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна та Ізраїль докладуть максимум зусиль для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав. Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук під час другого засідання українсько-ізраїльської міжвідомчої комісії з питань перетинання громадянами України державного кордону Ізраїля, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.