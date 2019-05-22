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Україна та Ізраїль домовилися про зменшення відмов громадянам у перетині кордону

Україна та Ізраїль домовилися про зменшення відмов громадянам у перетині кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна та Ізраїль докладуть максимум зусиль для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав. Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук під час другого засідання українсько-ізраїльської міжвідомчої комісії з питань перетинання громадянами України державного кордону Ізраїля, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"Домовлено докласти максимум зусиль у межах чинного законодавства з метою мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав", - повідомила Ковальчук.

У свою чергу, ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування у себе українських громадян та спрощення механізму працевлаштування за нині чинною угодою між Кабміном України та урядом Ізраїля про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Ізраїля від 2016 року.

Також було констатовано суттєве зменшення кількості шукачів притулку в Ізраїлі з числа українських громадян після запровадження ізраїльською стороною змін у процедуру розгляду таких звернень та віднесення України до категорії держав, де не існує загроз політичного переслідування для громадян.

Сторони домовилися ретельно розглядати скарги громадян щодо некоректного поводження з ними під час процедури прикордонного контролю.

"Кожен із таких сигналів, отриманих дипломатичними каналами, стане предметом окремого службового розслідування відповідальних відомств", - зазначили у МВС.

Раніше УНН повідомляв, що Ізраїль втричі частіше не пропускає українців, аніж Україна — ізраїльтян.

Нагадаємо, 15 лютого в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона кілька годин утримували 140 українців.

Повідомлялося, що українців затримали без пояснень. Ймовірно, вони були затримані на знак протесту на недопуск в Україну 35 громадян Ізраїлю. Пізніше питання було вирішене.

Українські Національні Новини

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