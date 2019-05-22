Уряд підготував проект закону по аудиту “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уряд підготував проект закону по аудиту “Укроборонпрому”, а також ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на фінансовий аудит концерну. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні вносимо в український парламент проект закону щодо прозорої роботи „Укроборонпрому“ — все, що стосується військової тематики і закупівель, те, що ми обіцяли на минулому засіданні уряду”, — зазначив Гройсман.
За його словами, крім того, уряд планує виділити додаткові кошти для концерну для фінаудиту.
І ми виділяємо на поворотній основі 32 млн грн для “Укроборонпрому” — для того, щоб він розпочав фінансовий аудит своєї діяльності.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення зобов’язати “Укроборонпром” завершити переговори з аудиторськими компаніями і розпочати аудит компанії за 10 днів.