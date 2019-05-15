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Уряд зобов’язав "Укроборонпром" розпочати аудит за 10 днів

Уряд зобов’язав "Укроборонпром" розпочати аудит за 10 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд прийняв рішення зобов’язати "Укроборонпром" завершити переговори з аудиторськими компаніями і розпочати аудит компанії за 10 днів. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми прийняли рішення про те, щоб зобов'язати "Укроборонпром" протягом 10 днів завершити всі переговорні процедури з переговорними компаніями (міжнародними аудиторськими компаніями – ред.), визначити переможця і розпочати публічний фінансовий аудит компанії і відзвітувати про цей аудит", - зазначив Гройсман.

За його словами, крім того, уряд має впровадити прозорість у сфері фінансів "Укроборонпрому", окрім тих відомостей, які належать до державної таємниці. Втім більшість відомостей має бути відкритими.

При цьому він надав доручення МЕРТ напрацювати зміну до закону, щоб відкрити дані про фінанси "Укроборонпрому".

Нагадаємо, під час робочого візиту у Вашингтоні 7 травня заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос обговорив реформування українського військово-промислового комплексу.

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