Правительство обязало "Укроборонпром" начать аудит через 10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство приняло решение обязать "Укроборонпром" завершить переговоры с аудиторскими компаниями и начать аудит компании через 10 дней. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли решение о том, чтобы обязать "Укроборонпром" в течение 10 дней завершить все переговорные процедуры переговорными компаниями (международными аудиторскими компаниями - ред.), определить победителя и начать публичный финансовый аудит компании и отчитаться об этом аудите", - отметил Гройсман.
По его словам, кроме того, правительство должно внедрить прозрачность в сфере финансов "Укроборонпрома", кроме сведений, относящихся к государственной тайне. Впрочем, большинство сведений должно быть открытыми.
При этом он дал поручение МЭРТ разработать изменения в закон, чтобы открыть данные о финансах "Укроборонпрома".
Напомним, во время рабочего визита в Вашингтоне 7 мая заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос обсудил реформирование украинского военно-промышленного комплекса.