Кривонос у США обговорить реформування української "оборонки"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Під час робочого візиту у Вашингтоні заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос обговорить реформування українського військово-промислового комплексу. Про це повідомила прес-служба Ради національної безпеки і оборони, передає УНН.
Під час візиту Кривонос проведе зустріч, зокрема, з директором Агентства Міністерства оборони США з питань міжнародного безпекового співробітництва Чарлзом Хупером, зі старшим радником США з питань реформування українського оборонно-промислового комплексу Дональдом Вінтером, із заступником помічника міністра оборони США з питань України, Росії і Євразії Лорою Купер, з керівником проектів в Європі та Євразії Агентства Міноборони США з питань захисту технологій Дж. Чікі, з експертами Інституту оборонного аналізу (IDA). Під час цих зустрічей обговорюватимуться питання реформування українського ВПК.
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Крім того, передбачена участь Кривоноса у засіданні українсько-американської Комісії з обміну інформацією про розробки і дослідження у сфері військово-технічного співробітництва.
Нагадаємо, раніше заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос повідомив, що на реформування Укроборонпрому потрібно півроку.