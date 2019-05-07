Кривонос в США обсудит реформирование украинской "оборонки"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во время рабочего визита в Вашингтоне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос обсудит реформирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.
Во время визита Кривонос проведет встречу, в частности, с директором Агентства Министерства обороны США по вопросам международного сотрудничества безопасности Чарлзом Хупером, со старшим советником США по вопросам реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером, с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер, с руководителем проектов в Европе и Евразии Агентства Минобороны США по вопросам защиты технологий Дж. Чики, с экспертами Института оборонного анализа (IDA). Во время этих встреч будут обсуждаться вопросы реформирования украинского ВПК.
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Кроме того, предусмотрено участие Кривоноса в заседании украинского-американской Комиссии по обмену информацией о разработке и исследованиях в сфере военно-технического сотрудничества.
Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос сообщил, что на реформирование Укроборонпрома нужно полгода.