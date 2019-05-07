Кривонос в США обсудит реформирование украинской "оборонки"

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60724 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88695 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100821 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102803 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112467 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130197 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 28424 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 34735 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 50591 просмотра
В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

7 марта, 20:43 • 21174 просмотра
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

22:41 • 27332 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 101534 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 126166 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 151045 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 163016 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 221538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 60724 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 46310 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 68893 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 96422 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 96699 просмотра
Актуальное
Кривонос в США обсудит реформирование украинской "оборонки"

Кривонос в США обсудит реформирование украинской "оборонки"

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Во время рабочего визита в Вашингтоне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос обсудит реформирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.

Во время визита Кривонос проведет встречу, в частности, с директором Агентства Министерства обороны США по вопросам международного сотрудничества безопасности Чарлзом Хупером, со старшим советником США по вопросам реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером, с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер, с руководителем проектов в Европе и Евразии Агентства Минобороны США по вопросам защиты технологий Дж. Чики, с экспертами Института оборонного анализа (IDA). Во время этих встреч будут обсуждаться вопросы реформирования украинского ВПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полковник Кривонос будет руководить комиссией по политике военно-технического сотрудничества

Кроме того, предусмотрено участие Кривоноса в заседании украинского-американской Комиссии по обмену информацией о разработке и исследованиях в сфере военно-технического сотрудничества.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос сообщил, что на реформирование Укроборонпрома нужно полгода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы