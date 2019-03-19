Повна реформа "Укроборонпрому" займе півроку - заступник секретаря РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Кривонос повідомив, що на реформування Укроборонпрому потрібно півроку. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає УНН.
За словами Кривоноса, саме стільки часу потрібно, якщо нардепи у найкоротші терміни розглянуть і приймуть необхідний законопроект.
“Якщо народні депутати у найкоротші терміни розглянуть і приймуть цей законопроект, і за результатами того аудиту, який буде проведено, для реформування Укроборонпрому потрібно до півроку”, — підкреслив заступник секретаря РНБО.
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Водночас президент Петро Порошенко зазначив, що має право визначити цей документ як невідкладний — це означає, що парламент зобов’язаний у найкоротші терміни його розглянути.
Як повідомляв УНН, цього тижня в ВРУ внесуть законопроект про зняття таємниці з державного оборонного замовлення.
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