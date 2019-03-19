Полная реформа "Укроборонпрома" займет полгода - заместитель секретаря СНБО

По словам Кривоноса, именно столько времени нужно, если нардепы в кратчайшие сроки рассмотрят и примут необходимый законопроект.

“Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода”, — подчеркнул заместитель секретаря СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент ввел в действие решение СНБО о реформировании “оборонки”

Вместе с тем президент Петр Порошенко отметил, что право определить этот документ как неотложный — это значит, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

Как сообщал УНН, на этой неделе в ВРУ внесут законопроект о снятии тайны из государственного оборонного заказа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Президента пообещали спецпредставителей НАТО в “Укроборонпроме”